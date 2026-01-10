«Смогли показать характер». Главный тренер «Пари НН» — о матче с «Уралмашем»
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал выступление подопечных в матче с «Уралмашем», который завершился победой команды из Екатеринбурга со счётом 76:73 (25:23, 20:11, 14:19, 17:20).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
73 : 76
Уралмаш
Екатеринбург
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 15, Карпенков - 14, Хантер - 12, Попов - 10, Бабурин - 9, Хвостов - 4, Лукач - 3, Хоменко - 3, Платонов - 3, Буринский, Шендеров, Зоткин
Уралмаш: Нэвелс - 21, Нэльсон - 17, Эллис - 14, Новиков - 8, Карданахишвили - 5, Далтон - 4, Риз - 3, Пынько - 2, Герасимов - 2, Петенев, Писклов, Даглас
«Поздравляю «Уралмаш» с победой. Мы ужасно начали игру, первая половина была неудачной — 11 потерь. Этим и подарили «Уралмашу» преимущество. Но в какой-то момент смогли показать характер и вышли вперёд на три очка.
Однако в решающий момент упустили три подбора, которые стоили нам победы. Были рядом, но, к сожалению, нам пока не удаётся покорить эту вершину», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.
