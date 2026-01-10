«Смогли показать характер». Главный тренер «Пари НН» — о матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал выступление подопечных в матче с «Уралмашем», который завершился победой команды из Екатеринбурга со счётом 76:73 (25:23, 20:11, 14:19, 17:20).

«Поздравляю «Уралмаш» с победой. Мы ужасно начали игру, первая половина была неудачной — 11 потерь. Этим и подарили «Уралмашу» преимущество. Но в какой-то момент смогли показать характер и вышли вперёд на три очка.

Однако в решающий момент упустили три подбора, которые стоили нам победы. Были рядом, но, к сожалению, нам пока не удаётся покорить эту вершину», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.