«Увидим на паркете, сделали ли выводы». Тренер МБА-МАИ — об игре с «Пармой»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Василий Карасёв высказался о предстоящем матче с «Бетсити Пармой». Встреча состоится 11 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 11 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Бетсити Парма Пермский край

«В этом сезоне «Бетсити Парма» выглядит очень здорово и абсолютно заслуженно завершила 2025 год в тройке сильнейших. Пермяки в межсезонье провели отличную селекцию, попали со всеми легионерами в яблочко, они демонстрируют отличный баскетбол как в защите, так и в нападении. Кроме того, есть хорошая молодёжь, опытные российские игроки, которые помогают и делают ротацию ещё шире.

«Бетсити Парма» играет довольно результативно, обладает сбалансированным составом, им хватает объёма, роста, физики, чтобы навязать любому сопернику свой баскетбол. Если говорить о нас, после провальной игры на Кубок с «Химками» мы должны правильно отреагировать на поражение. Можно уйти в себя и скатиться дальше, а можно разозлиться, найти точки роста и стать сильнее. Увидим на паркете, все ли сделали нужные выводы», — приводит слова Карасёва пресс-служба команды.