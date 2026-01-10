Скидки
Перасович: начали игру с «Самарой» энергично, но без концентрации. Много ошибаемся

Перасович: начали игру с «Самарой» энергично, но без концентрации. Много ошибаемся
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил выступление своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой», который завершился со счётом 105:80 в пользу казанского коллектива.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
80 : 105
УНИКС
Казань
Самара: Михайловский - 23, Кузнецов - 16, Шейко - 15, Минченко - 10, Походяев - 5, Саврасов - 4, Чикарев - 4, Косяков - 3, Базоров, Чебуркин
УНИКС: Бингэм - 24, Рейнольдс - 17, Брюэр - 17, Швед - 13, Лопатин - 12, Д. Кулагин - 9, Беленицкий - 8, Белоусов - 4, Захаров - 1, Халилулаев, Абдулбасиров, Стуленков

«Мы начали игру с энергией, но без концентрации. И в первой половине не могли добиться большого преимущества. Во второй же половине стали играть более агрессивно, результат этой агрессии – 29 потерь у «Самары». Мы решили игру в третьей четверти. Однако отмечу, что временами много ошибаемся и бываем не сфокусированы. Нельзя так играть. Был бы другой соперник, более сильный, нам нужно было играть гораздо лучше», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

