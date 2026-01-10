Перасович: начали игру с «Самарой» энергично, но без концентрации. Много ошибаемся

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил выступление своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой», который завершился со счётом 105:80 в пользу казанского коллектива.

«Мы начали игру с энергией, но без концентрации. И в первой половине не могли добиться большого преимущества. Во второй же половине стали играть более агрессивно, результат этой агрессии – 29 потерь у «Самары». Мы решили игру в третьей четверти. Однако отмечу, что временами много ошибаемся и бываем не сфокусированы. Нельзя так играть. Был бы другой соперник, более сильный, нам нужно было играть гораздо лучше», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.