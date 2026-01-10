«29 потерь — большая роскошь». Тренер «Самары» — о поражении в матче с УНИКСом

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов высказался о поражении в матче с УНИКСом (80:105).

«Игра получилась хорошая, зрелищная. Думаю, зрителям было что посмотреть. У УНИКСа хорошая команда, много сильных исполнителей, и нам, конечно, приходилось сложно. Во-первых, без двух основных разыгрывающих, чью роль на себя брали Никита и Глеб, было сложновато, в том числе и выводить через «больших», что и вылилось в ошибки. Радует Саша Кузнецов – игрок, который только в этом сезоне зашёл в лигу, сейчас великолепно справляется со своей ролью, действует и результативно, и дисциплинированно, что от него и требуется.

Баскетбол любит динамику: есть возможность – нужно бежать. Но мы эти моменты не использовали. Защитились, подобрали – и потеря… 29 потерь – для нас это большая роскошь. Хотя понятно, что и УНИКС не играл в защите спустя рукава. И, конечно, индивидуальные качества под кольцом Рейнольдса и Бингэма сыграли свою роль. И хороший дебют Тайрона Брюэра, в лиге появился ещё один интересный игрок. А наши имена только ещё открываются. Ждём стабильности от молодых игроков, хотя им временами сложно держать такой уровень. Прессинг, давление… Но пусть они останутся на мне, а они должны играть в баскетбол. Будем справляться с той ротацией, что есть, и ждать возвращения травмированных игроков», — сказал Коновалов на пресс-конференции.