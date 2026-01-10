Семикратный чемпион НБА раскритиковал манеру игры Дончича

Семикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Роберт Орри раскритиковал манеру игры 26-летнего разыгрывающего защитника клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенца Луки Дончича.

«Его игра основана на том, чтобы зарабатывать фолы, а если судьи их не фиксируют, то Лука начинает ещё активнее выискивать нарушения, пытаясь доказать судьям их неправоту. Ты слишком хороший баскетболист для того, чтобы выискивать фолы», — приводит слова Орри портал TotalProSports.

В текущем сезоне Дончич принял участие в 29 матчах лиги. В среднем за игру Лука набирает 33,3 очка, делает 8,0 подбора и отдаёт 8,8 передачи.