Адвокат, представляющий Касаткина и Винатье*, высказался об обмене между РФ и Францией

Адвокат Фредерик Бело, защищающий интересы российского баскетболиста Даниила Касаткина и гражданина Франции Лорана Клода Жан-Луи Винатье*, высказался об обмене между Российской Федерацией и Францией, благодаря чему Даниил вернулся на родину.

«Возможно, только по счастливой случайности аппарат премьер-министра изучил это дело, судя по всему, наши аргументы о невиновности господина Касаткина были убедительными. Очень счастлив, что оба человека смогли вернуться на свою родину. Знаете, это уникальный случай, когда двое подзащитных одного адвоката обмениваются одновременно», — приводит слова Бело «Смотрим».

*Лоран Клод Жан-Луи Винатье признан Минюстом РФ иноагентом.