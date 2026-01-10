Леброн Джеймс подарил Яннису Адетокунбо своё джерси с автографом

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции форварда в «Милуоки Бакс», грек Яннис Адетокунбо сообщил, что 41-летний лидер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс подарил ему своё джерси с автографом после матча их команд, который завершился в пользу «Милуоки» со счётом 105:101.

Фото: Скриншот из видео, опубликованного пресс-службой «Милуоки Бакс»

Напомним, Адетокунбо в текущем сезоне НБА принял участие в 24 встречах. В среднем за матч Яннис набирает 29,2 очка, делает 9,8 подбора, отдаёт 5,5 передачи, а также совершает 0,9 перехвата и 0,8 блок-шота.

Ранее Адетокунбо с восхищением высказался о Леброне Джеймсе.