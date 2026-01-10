Скидки
БК «Партизан» поможет ФК «Партизан» деньгами из-за мониторинга УЕФА

Руководство баскетбольного «Партизана» пожертвует деньги, полученные с продажи билетов на матч Евролиги с «Олимпиакосом», футбольному «Партизану» из-за грядущего январского мониторинга УЕФА, о чём сообщила пресс-служба клуба.

Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
14 января 2026, среда. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Данное решение было принято из-за ежегодного январского мониторинга УЕФА, который «Партизан» должен пройти, чтобы получить лицензию на участие в еврокубках на следующий сезон.

Сам матч «Партизан» проведёт на арене имени Александра Николича, поскольку в январе этого года «Белград Арена — Штарк-Арена» принимает чемпионат Европы по водному поло. Как сообщили в пресс-релизе, владельцы сезонных абонементов имеют право преимущественного отказа, но им не гарантируется получение места на арене во время игры, они должны приобрести билет на матч в день игры.

Комментарии
