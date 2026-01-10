Скидки
Главная Баскетбол Новости

Кливленд Кавальерс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 10 января 2026, счет 146:134, НБА – 2025/2026

Дабл-дабл Аллена помог «Кливленду» победить «Миннесоту» в НБА
Комментарии

В субботу, 10 января, в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Кливленд Кавальерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Хозяева площадки со счётом 146:134 (29:33, 34:32, 36:26, 47:43) победили гостей из Миннеаполиса.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
146 : 134
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 28, Мобли - 24, Тайсон - 23, Гарлэнд - 22, Меррилл - 20, Аллен - 16, Хантер - 4, Томлин - 4, Брайант - 3, Проктор - 2, Болл, Портер, Нэнс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 25, Рид - 25, Рэндл - 20, Дивинченцо - 15, Макдэниелс - 12, Хиланд - 12, Гобер - 8, Беранже - 6, Инглс - 5, Джузэнг - 4, Диллингэм - 1, Кларк - 1, Миллер

В составе хозяев дабл-дабл оформил американский центровой Джарретт Аллен — 16 очков, 11 подборов, четыре передачи, один блок-шот и один перехват. Наиболее результативным стал атакующий защитник и лидер клуба Донован Митчелл — 27 очков, три подбора, восемь передач, один перехват и одна потеря.

У гостей по 25 очков набрал Энтони Эдвардс и центровой Наз Рид.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Комментарии
