Дабл-дабл Аллена помог «Кливленду» победить «Миннесоту» в НБА

В субботу, 10 января, в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Кливленд Кавальерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Хозяева площадки со счётом 146:134 (29:33, 34:32, 36:26, 47:43) победили гостей из Миннеаполиса.

В составе хозяев дабл-дабл оформил американский центровой Джарретт Аллен — 16 очков, 11 подборов, четыре передачи, один блок-шот и один перехват. Наиболее результативным стал атакующий защитник и лидер клуба Донован Митчелл — 27 очков, три подбора, восемь передач, один перехват и одна потеря.

У гостей по 25 очков набрал Энтони Эдвардс и центровой Наз Рид.