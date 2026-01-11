«В данной точке карьеры всегда здорово играть с великими». Леброн — о матче с Адетокунбо

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий в «Лос-Анджелес Лейкерс», американец Леброн Джеймс поделился мыслями насчёт минувшей игры с лидером «Милуоки Бакс» греком Яннисом Адетокунбо. Матч завершился в пользу «Милуоки» со счётом 105:101.

«На данном этапе моей карьеры всегда здорово встретиться на площадке с кем-то из великих. Будь то Яннис, Стеф, Кей Ди, Джеймс Харден или Расс. С теми парнями, с которыми я давно соревнуюсь», — приводит слова Джеймса портал Lebron Wire.

Напомним, Адетокунбо в текущем сезоне НБА принял участие в 24 встречах. В среднем за матч Яннис набирает 29,2 очка, делает 9,8 подбора, отдаёт 5,5 передачи, а также совершает 0,9 перехвата и 0,8 блок-шота.