НБА обновила рейтинг кандидатов на звание MVP. Травмированный Йокич по-прежнему лидер

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обновили рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026.
Травмированный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич сохранил лидерство, а Джейлен Браун из «Бостон Селтикс» сместил Луку Дончича («Лос-Анджелес Лейкерс») с третьей позиции.
Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 11 января:
1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)
3. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
4. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»)
6. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
7. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
8. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
9. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).
10. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»).