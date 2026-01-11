Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Рейтинг MVP НБА на 11 января 2026 года

НБА обновила рейтинг кандидатов на звание MVP. Травмированный Йокич по-прежнему лидер
Комментарии

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обновили рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026.

Травмированный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич сохранил лидерство, а Джейлен Браун из «Бостон Селтикс» сместил Луку Дончича («Лос-Анджелес Лейкерс») с третьей позиции.

Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 11 января:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)
3. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
4. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»)
6. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
7. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
8. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
9. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).
10. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»).

Материалы по теме
«Честно? Было страшно». Егор Дёмин — после матча НБА, в котором набрал 19 очков
«Честно? Было страшно». Егор Дёмин — после матча НБА, в котором набрал 19 очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android