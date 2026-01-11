НБА обновила рейтинг кандидатов на звание MVP. Травмированный Йокич по-прежнему лидер

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обновили рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026.

Травмированный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич сохранил лидерство, а Джейлен Браун из «Бостон Селтикс» сместил Луку Дончича («Лос-Анджелес Лейкерс») с третьей позиции.

Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 11 января:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)

3. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).

4. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).

5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»)

6. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).

7. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).

8. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).

9. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).

10. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»).