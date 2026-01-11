Единая лига: расписание матчей 11 января

В воскресенье, 11 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 11 января:

13:00 мск — «Енисей» — «Локомотив-Кубань»;

14:00 мск — МБА-МАИ — «Бетсити Парма»;

15:00 мск — «Автодор» — «Зенит».

Победа в субботнем матче над «Самарой» (105:80) позволила УНИКСу возглавить турнирную таблицу, одержав 18 побед при двух поражениях в 20 матчах. Действующий чемпион ЦСКА идёт на втором месте (17 побед и два поражения в 19 матчах). Свою игру армейцы проведут с «Самарой» 13 января.