Баскетбол

Эксперт выделил единственного игрока «Бруклина» в матче с «Клипперс». Это Дёмин

Эксперт выделил единственного игрока «Бруклина» в матче с «Клипперс». Это Дёмин
Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Эрик Слэйтер оценил игру разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (105:121), отметив его как единственного игрока команды, показавшего высокий уровень. В этой встрече Дёмин набрал 19 очков, а также записал на свой счёт три подбора и три результативные передачи.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 121
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Дёмин - 19, Портер - 18, Томас - 13, Клэкстон - 13, Клауни - 12, Вульф - 11, Мэнн - 8, Шарп - 6, Траоре - 5, Уильямс, Пауэлл, Мартин, Уилсон
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 31, Леонард - 26, Миллер - 21, Коллинз - 16, Данн - 9, Сандерс - 5, Батюм - 5, Зубац - 5, Лопес - 3, Кристи, Нидерхаузер, Браун

«Нетс» реализовали 40 из 100 бросков с игры — совершили сто попыток в этом матче! — и 15 из 47 из-за дуги, так что, по сути, ничего не залетало. И я бы сказал, что единственным игроком, который сегодня показал приличный или даже высокий уровень, был Егор Дёмин. Он главный позитивный момент этой встречи.

Если и выделять что-то одно в игре, которую болельщикам «Нетс» в остальном лучше забыть, то это выступление Егора. Дёмин стал самым результативным в команде, набрав 19 очков. Также на его счету три передачи и одна потеря, 6 из 13 с игры и 5 из 10 из-за дуги. Егор просто продолжает приносить результат. Его дальний бросок по-прежнему выглядит безупречно: и с дриблинга, и после получения, и сверхдальние трёхи, и из угла — любые», — сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

