Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аналитик из США указал на ключевую проблему Егора Дёмина

Аналитик из США указал на ключевую проблему Егора Дёмина
Комментарии

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Эрик Слэйтер поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (105:121), отметив необходимость прибавлять в физической мощи и агрессии при игре с мячом.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 121
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Дёмин - 19, Портер - 18, Томас - 13, Клэкстон - 13, Клауни - 12, Вульф - 11, Мэнн - 8, Шарп - 6, Траоре - 5, Уильямс, Пауэлл, Мартин, Уилсон
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 31, Леонард - 26, Миллер - 21, Коллинз - 16, Данн - 9, Сандерс - 5, Батюм - 5, Зубац - 5, Лопес - 3, Кристи, Нидерхаузер, Браун

«Ему нужно играть агрессивнее, чаще идти к кольцу, инициировать контакт и завершать атаки с большей напористостью. Это напрямую связано с физической силой — Егору необходимо стать значительно мощнее, чтобы уметь самому создавать эпизоды, справляться с давлением в пик-н-ролле, который был его главным оружием в университете, но на уровне НБА оказался во многом нейтрализован, и увереннее завершать атаки под кольцом. Набор мышечной массы станет важной частью этого процесса.

Но это потребует времени и, прежде всего, серьёзной работы в межсезонье. До конца текущего сезона ему нужно просто пытаться чаще играть агрессивно при проходах, быть более напористым и чаще атаковать с ходу. Это будет даваться непросто, потому что сейчас он не является игроком, стабильно создающим преимущество. Возможно, это будет выглядеть немного неуклюже. Но пока он не относится к числу элитных игроков, завершающих атаки под кольцом: ему не хватает физической мощи и вариативности. Однако через это всё равно нужно пройти», — сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

Материалы по теме
«Честно? Было страшно». Егор Дёмин — после матча НБА, в котором набрал 19 очков
«Честно? Было страшно». Егор Дёмин — после матча НБА, в котором набрал 19 очков

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android