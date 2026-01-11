Аналитик из США указал на ключевую проблему Егора Дёмина

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Эрик Слэйтер поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (105:121), отметив необходимость прибавлять в физической мощи и агрессии при игре с мячом.

«Ему нужно играть агрессивнее, чаще идти к кольцу, инициировать контакт и завершать атаки с большей напористостью. Это напрямую связано с физической силой — Егору необходимо стать значительно мощнее, чтобы уметь самому создавать эпизоды, справляться с давлением в пик-н-ролле, который был его главным оружием в университете, но на уровне НБА оказался во многом нейтрализован, и увереннее завершать атаки под кольцом. Набор мышечной массы станет важной частью этого процесса.

Но это потребует времени и, прежде всего, серьёзной работы в межсезонье. До конца текущего сезона ему нужно просто пытаться чаще играть агрессивно при проходах, быть более напористым и чаще атаковать с ходу. Это будет даваться непросто, потому что сейчас он не является игроком, стабильно создающим преимущество. Возможно, это будет выглядеть немного неуклюже. Но пока он не относится к числу элитных игроков, завершающих атаки под кольцом: ему не хватает физической мощи и вариативности. Однако через это всё равно нужно пройти», — сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

