Эксперт указал на растущую роль Дёмина в атаке «Бруклина»

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон оценил игру разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (105:121), обратив внимание на его роль в наборе очков в сложные для команды отрезки.

«Егор Дёмин вновь проявил себя на площадке. Несмотря на то что Портер и Кэм Томас остаются главными бомбардирами команды, в моменты, когда у таких игроков, как Портер, возникают трудности, часть ответственности за результативность ложится на Дёмина. Большая часть его очков по-прежнему приходится на трёхочковые броски, однако его готовность брать на себя сложные атаки и пробовать новые варианты со средней дистанции вселяет уверенность в его атакующем потенциале», — говорится в материале эксперта.

Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым: