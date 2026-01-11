Скидки
Эксперт назвал единственную вещь, над которой должен работать Егор Дёмин

Эксперт назвал единственную вещь, над которой должен работать Егор Дёмин
Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Эрик Слэйтер поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (105:121). В этой встрече Егор набрал 19 очков, совершил три подбора и отдал три результативные передачи.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 121
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Дёмин - 19, Портер - 18, Томас - 13, Клэкстон - 13, Клауни - 12, Вульф - 11, Мэнн - 8, Шарп - 6, Траоре - 5, Уильямс, Пауэлл, Мартин, Уилсон
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 31, Леонард - 26, Миллер - 21, Коллинз - 16, Данн - 9, Сандерс - 5, Батюм - 5, Зубац - 5, Лопес - 3, Кристи, Нидерхаузер, Браун

«Сейчас он забивает около 40% в качестве игрока старта при очень, очень высоком объёме — около 12 трёхочковых попыток в пересчёте на 100 владений. Это остаётся огромным плюсом, ведь именно дальний бросок сейчас главный двигатель его эффективности в атаке. К тому же он редко ошибается и принимает зрелые решения для новичка. Как я уже говорил, три передачи при одной потере в этом матче. Единственное, что я хотел бы видеть от Егора чаще, — это попытки агрессивнее идти в проход. Я хочу, чтобы он показывал больше резкости при дриблинге, хотя бы пробовал, даже если это выглядит коряво», – сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

«Честно? Было страшно». Егор Дёмин — после матча НБА, в котором набрал 19 очков

Егор Дёмин ответил, сколько пар обуви использует за сезон:

