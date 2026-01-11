Эксперт назвал единственную вещь, над которой должен работать Егор Дёмин

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Эрик Слэйтер поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (105:121). В этой встрече Егор набрал 19 очков, совершил три подбора и отдал три результативные передачи.

«Сейчас он забивает около 40% в качестве игрока старта при очень, очень высоком объёме — около 12 трёхочковых попыток в пересчёте на 100 владений. Это остаётся огромным плюсом, ведь именно дальний бросок сейчас главный двигатель его эффективности в атаке. К тому же он редко ошибается и принимает зрелые решения для новичка. Как я уже говорил, три передачи при одной потере в этом матче. Единственное, что я хотел бы видеть от Егора чаще, — это попытки агрессивнее идти в проход. Я хочу, чтобы он показывал больше резкости при дриблинге, хотя бы пробовал, даже если это выглядит коряво», – сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

