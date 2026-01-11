Эксперт указал на важную перемену в игре Дёмина, которая приносит результат

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон оценил выступление разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (105:121), подчеркнув его прогресс в принятии решений в атаке. В этой встрече Дёмин набрал 19 очков, а также записал на свой счёт три подбора и три результативные передачи.

«В этом матче Дёмин хорошо проявил себя в реализации бросков, особенно потому, что стал чаще варьировать свои действия в атаке, а не ограничивался только трёхочковыми. Хотя его сильная сторона — это броски из-за дуги, важно, что он демонстрирует готовность принимать другие решения и идти к кольцу, если защитники перекрывают ему трёхочковый. Такая вариативность делает его игру в нападении более мощной и непредсказуемой для соперников», — говорится в материале эксперта.

«Бруклин» показал видео, посвящённое Егору Дёмину: