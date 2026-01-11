Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Действительно хороший знак». Аналитик отметил качество Дёмина после матча с «Клипперс»

«Действительно хороший знак». Аналитик отметил качество Дёмина после матча с «Клипперс»
Комментарии

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Эрик Слэйтер оценил игру разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (105:121), подчеркнув его стабильность и прогресс на протяжении последних игр.

НБА — регулярный чемпионат
10 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 121
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Дёмин - 19, Портер - 18, Томас - 13, Клэкстон - 13, Клауни - 12, Вульф - 11, Мэнн - 8, Шарп - 6, Траоре - 5, Уильямс, Пауэлл, Мартин, Уилсон
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 31, Леонард - 26, Миллер - 21, Коллинз - 16, Данн - 9, Сандерс - 5, Батюм - 5, Зубац - 5, Лопес - 3, Кристи, Нидерхаузер, Браун

«В целом тот факт, что Егор стабильно выдаёт такие перфомансы — в этот раз у него 19 очков, три подбора и три передачи при одной потере, 6 из 13 с игры и 5 из 10 из-за дуги — уже перестаёт быть сюрпризом. Линейка в духе 14-15 очков, три подбора и три передачи при хорошей эффективности и дальних бросках стала для него стандартом за последние восемь матчей. Это действительно хороший знак. Его способность давать результат такого уровня и приносить пользу, несмотря на текущие ограничения в созидании с мячом, — это огромный плюс.

В этом матче его показатель «плюс-минус» составил «-7», что является лучшим результатом среди всех стартёров «Нетс». То, что он удерживает этот уровень на протяжении длительного отрезка после попадания в старт, вселяет оптимизм», — отметил Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

Сейчас читают:
Егор Дёмин едва не сотворил шедевр в матче НБА! На счету россиянина — 19 очков
Видео
Егор Дёмин едва не сотворил шедевр в матче НБА! На счету россиянина — 19 очков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android