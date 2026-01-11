«Действительно хороший знак». Аналитик отметил качество Дёмина после матча с «Клипперс»

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Эрик Слэйтер оценил игру разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (105:121), подчеркнув его стабильность и прогресс на протяжении последних игр.

«В целом тот факт, что Егор стабильно выдаёт такие перфомансы — в этот раз у него 19 очков, три подбора и три передачи при одной потере, 6 из 13 с игры и 5 из 10 из-за дуги — уже перестаёт быть сюрпризом. Линейка в духе 14-15 очков, три подбора и три передачи при хорошей эффективности и дальних бросках стала для него стандартом за последние восемь матчей. Это действительно хороший знак. Его способность давать результат такого уровня и приносить пользу, несмотря на текущие ограничения в созидании с мячом, — это огромный плюс.

В этом матче его показатель «плюс-минус» составил «-7», что является лучшим результатом среди всех стартёров «Нетс». То, что он удерживает этот уровень на протяжении длительного отрезка после попадания в старт, вселяет оптимизм», — отметил Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.