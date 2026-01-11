Скидки
«Делаю уроки под игры Джеймса Хардена». Егор Дёмин показал архивное фото в забавных очках

Комментарии

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин поделился забавной архивной фотографией во время работы над домашними заданиями в школе, упомянув звезду «Лос-Анджелес Клипперс» американца Джеймса Хардена.

«После вчерашней игры мама показала мне это фото. Решил поделиться с вами. Фото называется «делаю уроки под игры Джеймса Хардена». Джеймс Харден — уникальный талант. Один из лучших игроков в истории по игре в изоляции. Очень сложно против него защищаться. В общем, слежу за его игрой с детства», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Напомним, в минувшем матче НБА «Бруклин» дома уступил «Клипперс» со счётом 121:105. В следующем матче «Бруклин Нетс» встретится в гостях с «Мемфис Гриззлиз» сегодня, 11 января.

