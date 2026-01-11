Скидки
Кирилл Елатонцев вновь ограничился скромными показателями в матче студенческой лиги США

Кирилл Елатонцев вновь ограничился скромными показателями в матче студенческой лиги США
В ночь на 11 января состоялся очередной матч регулярного сезона-2025/2026 студенческой лиги NCAA, в котором встретились Texas A&M и Оклахомский университет. Победу одержала команда Texas A&M со счётом 83:76.

В составе «Оклахомы Сунерз» на площадке появился 23-летний российский центровой Кирилл Елатонцев, ранее выступавший за «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ. На этот раз он провёл на паркете девять минут и за это время успел набрать два очка, сделать три подбора, оформить один блок-шот, допустить одну потерю и получить три фола.

Всего в нынешнем сезоне Елатонцев провёл за «Сунерз» четыре матча, в среднем набирая два очка, 2,3 подбора, 0,3 передачи и 0,8 блок-шота за 11,3 минуты игры. На данный момент «Оклахома» одержала 11 побед при пяти поражениях и сейчас переживает серию из двух поражений подряд.

