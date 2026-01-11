Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

21 очко Вембаньямы помогло «Сан-Антонио» обыграть «Бостон» в НБА

21 очко Вембаньямы помогло «Сан-Антонио» обыграть «Бостон» в НБА
Комментарии

В ночь с 10 на 11 января мск на паркете «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Селтикс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу со счётом 100:95.

НБА — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
95 : 100
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бостон Селтикс: Уайт - 29, Браун - 27, Гарза - 11, Шейерман - 10, Кета - 9, Саймонс - 5, Притчард - 4, Харпер Мл., Тиллман, Уолш, Гонсалес, Шульга, Уильямс, Буше
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 21, Фокс - 21, Джонсон - 18, Шампани - 12, Касл - 9, Барнс - 6, Харпер - 5, Корнет - 5, Олиник - 3, Маклафлин, Сохан, Брайант, Бийомбо, Уотерс III

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский центровой Виктор Вембаньяма, на его счету 21 очко, шесть подборов и одна передача.

У хозяев наивысшей результативностью отметился американский защитник Деррик Уайт, на его счету 29 очков, девять подборов и три передачи.

В следующем матче «Бостон» сыграет в гостях с «Индианой», а «Спёрс» — с «Миннесотой».

Таблица НБА
Календарь НБА
Сейчас читают:
Вембаньяма ногой выбил мяч из корзины. Вот это удар!
Видео
Вембаньяма ногой выбил мяч из корзины. Вот это удар!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android