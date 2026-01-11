21 очко Вембаньямы помогло «Сан-Антонио» обыграть «Бостон» в НБА

В ночь с 10 на 11 января мск на паркете «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Селтикс» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости выиграли встречу со счётом 100:95.

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский центровой Виктор Вембаньяма, на его счету 21 очко, шесть подборов и одна передача.

У хозяев наивысшей результативностью отметился американский защитник Деррик Уайт, на его счету 29 очков, девять подборов и три передачи.

В следующем матче «Бостон» сыграет в гостях с «Индианой», а «Спёрс» — с «Миннесотой».