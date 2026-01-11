Скидки
Результаты матчей НБА 11 января

Комментарии
Комментарии

В ночь с 10 на 11 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках должны прошли шесть матчей регулярного чемпионата организации. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 11 января:

«Кливленд Кавальерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 146:134.
«Индиана Пэйсерс» — «Майами Хит» — 123:99.
«Детройт Пистонс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 92:98.
«Бостон Селтикс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 95:100.
«Чикаго Буллз» — «Даллас Маверикс» — 125:107.
«Юта Джаз» — «Шарлотт Хорнетс» — 95:150.

