Тимофей Рудовский обновил личный рекорд, но его команда крупно проиграла в NCAA

В ночь на 11 января в Национальной студенческой ассоциации спорта (NCAA) состоялся очередной игровой день, в нём принял участие 21-летний российский баскетболист Тимофей Рудовский, выступающий за американский коллектив «Брайант Бульдогз» на позиции лёгкого форварда.

«Бульдоги» встречались с коллективом «Олбани Грэйт Дэйнс», уступив с крупным счётом 46:71. Тимофей провёл на паркете 35 минут, обновив свой личный рекорд результативности — 20 очков (7/16 с игры, 3/10 трёхочковых, 3/3 штрафных), также он сделал пять подборов, одну передачу и пять потерь.

В America East Conference «Брайант Бульдогз» занимают шестое место, имея на своём счету одну победу и два поражения.

