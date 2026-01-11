Даниил Касаткин впервые прокомментировал освобождение из тюрьмы и возвращение в Россию

Российский баскетболист Даниил Касаткин впервые прокомментировал освобождение из французской тюрьмы и возвращение в Россию.

«Восьмого числа я вернулся домой. Сейчас нахожусь с близкими: со своей невестой, со своими родителями. Даже не могу подобрать слов, насколько я счастлив. В первую очередь хотелось бы сказать спасибо моей стране и всем людям, принимавшим участие в моём освобождении. Спасибо моей невесте и моим родителям, которые проявили невероятный героизм и придавали мне очень много сил в сложный период. Спасибо моим друзьям, которые писали мне письма. Все помогали, как только могли. Конечно, ещё хотелось бы выделить моего адвоката Фредерика Бело, который сыграл огромную роль в моём освобождении», — сказал Касаткин в интервью телеканалу «Россия».