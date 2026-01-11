Шрёдер попытался ударить Дончича после матча в декабре 2025-го — Слэйтер

Журналист ESPN Энтони Слэйтер раскрыл детали конфликта между разыгрывающим защитником команды НБА «Сакраменто Кингз» Деннисом Шрёдером и Лукой Дончичем из «Лос-Анджелес Лейкерс» во время очной встречи в конце декабря, которая закончилась победой «Лейкерс» со счётом 125:101.

Во время игры Дончич применил трэш-ток в отношении Шрёдера, что вызвало недовольство Денниса после матча. Немец сказал словенцу, что тот не может называть его ****** на площадке и делать вид, что за её пределами всё в порядке, а по данным НБА, на которые ссылается Слэйтер, Шрёдер попытался ударить Луку. Центровой «Лос-Анджелеса» Деандре Эйтон попытался оттащить Шрёдера от Луки, прежде чем вмешалась охрана. Затем Шрёдера сопроводили до командного автобуса, а Лука уехал с арены на своей машине с отцом.