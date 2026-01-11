Леброн Джеймс выразил недовольство судейством в матче с «Милуоки»

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции лёгкого форварда клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», американец Леброн Джеймс выразил разочарование и недовольство судейством в матче с командой «Милуоки Бакс», который прошёл 10 января и завершился победой «Милуоки» со счётом 105:101.

Леброн поделился крупным планом своего броска из-под кольца, который он осуществил менее чем за 40 секунд до конца встречи. Тогда его заблокировал Яннис Адетокунбо, но Майлз Тёрнер, судя по снимку, сфолил на его правой руке. В результате это дало преимущество «Милуоки», поскольку на тот момент счёт был равным — 101:101.