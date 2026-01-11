Деннис Шрёдер дисквалифицирован на три матча за попытку ударить Луку Дончича
32-летний немецкий баскетболист Деннис Шрёдер, выступающий за клуб НБА «Сакраменто Кингз» на позиции разыгрывающего защитника, был дисквалифицирован на три матча без сохранения заработной платы за конфронтацию со звездой «Лос-Анджелес Лейкерс» Лукой Дончичем.
В своём заявлении лига заявила, что перепалка произошла примерно через 40 минут после поражения «Кингз» от «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 101:125 28 декабря, когда Шрёдер нашёл другого игрока в коридоре «Крипто.ком Арены». Лига не раскрыла имя игрока «Лейкерс», но журналист ESPN Энтони Слэйтер заявил, что это был Дончич.
НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 101
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Джеймс - 24, Смит - 21, Хатимура - 12, Эйтон - 11, Ларэвиа - 11, Вандербилт - 5, Кнехт - 3, Тьеро - 2, Клебер - 2, Джеймс, Тимме, Смарт
Сакраменто Кингз: Дерозан - 22, Рейно - 16, Уэстбрук - 13, Монк - 11, Клиффорд - 11, Шрёдер - 11, Кардуэлл - 7, Ачиува - 5, Макдермотт - 3, Эллис - 2, Шарич
Шредёр пропустит домашние матчи с «Хьюстон Рокетс», «Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс» в среду вечером.
