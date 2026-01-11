Деннис Шрёдер дисквалифицирован на три матча за попытку ударить Луку Дончича

32-летний немецкий баскетболист Деннис Шрёдер, выступающий за клуб НБА «Сакраменто Кингз» на позиции разыгрывающего защитника, был дисквалифицирован на три матча без сохранения заработной платы за конфронтацию со звездой «Лос-Анджелес Лейкерс» Лукой Дончичем.

В своём заявлении лига заявила, что перепалка произошла примерно через 40 минут после поражения «Кингз» от «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 101:125 28 декабря, когда Шрёдер нашёл другого игрока в коридоре «Крипто.ком Арены». Лига не раскрыла имя игрока «Лейкерс», но журналист ESPN Энтони Слэйтер заявил, что это был Дончич.

Шредёр пропустит домашние матчи с «Хьюстон Рокетс», «Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс» в среду вечером.