Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Деннис Шрёдер дисквалифицирован на три матча за попытку ударить Луку Дончича

Деннис Шрёдер дисквалифицирован на три матча за попытку ударить Луку Дончича
Комментарии

32-летний немецкий баскетболист Деннис Шрёдер, выступающий за клуб НБА «Сакраменто Кингз» на позиции разыгрывающего защитника, был дисквалифицирован на три матча без сохранения заработной платы за конфронтацию со звездой «Лос-Анджелес Лейкерс» Лукой Дончичем.

В своём заявлении лига заявила, что перепалка произошла примерно через 40 минут после поражения «Кингз» от «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 101:125 28 декабря, когда Шрёдер нашёл другого игрока в коридоре «Крипто.ком Арены». Лига не раскрыла имя игрока «Лейкерс», но журналист ESPN Энтони Слэйтер заявил, что это был Дончич.

НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 101
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Джеймс - 24, Смит - 21, Хатимура - 12, Эйтон - 11, Ларэвиа - 11, Вандербилт - 5, Кнехт - 3, Тьеро - 2, Клебер - 2, Джеймс, Тимме, Смарт
Сакраменто Кингз: Дерозан - 22, Рейно - 16, Уэстбрук - 13, Монк - 11, Клиффорд - 11, Шрёдер - 11, Кардуэлл - 7, Ачиува - 5, Макдермотт - 3, Эллис - 2, Шарич

Шредёр пропустит домашние матчи с «Хьюстон Рокетс», «Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс» в среду вечером.

Материалы по теме
Шрёдер попытался ударить Дончича после матча в декабре 2025-го — Слэйтер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android