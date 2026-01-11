Арсич — об игре с «Локомотивом»: будут мотивированы проявить себя перед новым тренером
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич высказался о предстоящем матче с «Локомотивом-Кубань», который начнётся сегодня в 13:00 по московскому времени.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
2-я четверть
32 : 26
Локомотив-Кубань
Краснодар
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Рыжов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Тасич, Скуратов, Середа, Ванин
Локомотив-Кубань: Джонсон, Миллер, Робертсон, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Шеянов, Самойленко
«Нас ожидает игра с одним из топ-соперников. Игроки будут мотивированы проявить себя перед новым тренером. У нас есть проблемы из-за травм, но мы всё равно постараемся сделать матч интересным для болельщиков и, если появится возможность выиграть, обязательно ею воспользуемся», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.
Это будет первый матч краснодарцев под руководством Томислава Томича, который заменил уволенного Антона Юдина.
