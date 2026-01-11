Томович дал комментарий перед первым матчем в качестве тренера «Локомотива-Кубань»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о предстоящем матче с «Енисеем», который начнётся сегодня в 13:00 по московскому времени и станет первым для сербского специалиста у руля краснодарского клуба.

«Наш тренерский штаб очень хорошо изучил «Енисей». Это команда с хорошим балансом защиты и атаки, отличный сезон проводит Данило Тасич, в последних играх здорово себя проявляют снайперы и молодой российский центровой — постараемся грамотно им противостоять.

На то время, пока мы переходим на новую систему, главными будут наши старание и энергия. Надо выиграть подборы, особенно на своём щите — это позволит нам развивать быстрые атаки и должно стать одной из ключевых вещей в предстоящем матче», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.