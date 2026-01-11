Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Томович дал комментарий перед первым матчем в качестве тренера «Локомотива-Кубань»

Томович дал комментарий перед первым матчем в качестве тренера «Локомотива-Кубань»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович высказался о предстоящем матче с «Енисеем», который начнётся сегодня в 13:00 по московскому времени и станет первым для сербского специалиста у руля краснодарского клуба.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
2-я четверть
32 : 26
Локомотив-Кубань
Краснодар
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Рыжов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Тасич, Скуратов, Середа, Ванин
Локомотив-Кубань: Джонсон, Миллер, Робертсон, Мур, Мартин, Темиров, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Шеянов, Самойленко

«Наш тренерский штаб очень хорошо изучил «Енисей». Это команда с хорошим балансом защиты и атаки, отличный сезон проводит Данило Тасич, в последних играх здорово себя проявляют снайперы и молодой российский центровой — постараемся грамотно им противостоять.

На то время, пока мы переходим на новую систему, главными будут наши старание и энергия. Надо выиграть подборы, особенно на своём щите — это позволит нам развивать быстрые атаки и должно стать одной из ключевых вещей в предстоящем матче», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.

Сейчас читают:
«Локомотив-Кубань» пошёл на дерзкий шаг посреди сезона — клуб дал шанс тренеру-сербу
«Локомотив-Кубань» пошёл на дерзкий шаг посреди сезона — клуб дал шанс тренеру-сербу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android