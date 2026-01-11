The Athletic: Майкл Портер будет «гарантированно» обменян из «Бруклина» за хорошую игру

27-летний американский лёгкий форвард Майкл Портер-младший будет «гарантированно» обменян из клуба «Бруклин Нетс» до дедлайна обмена 8 февраля. Об этом информирует издание The Athletic.

Согласно имеющейся информации, в лиге существует мнение, что яркая игра Портера мешает «Бруклину» бороться за максимально высокий пик на драфте-2026. Поэтому фронт-офис рассматривает вариант его обмена, пока Майкл хорошо показывает себя на площадке.

Майкл в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 29 матчах. В среднем за встречу американский атлет набирает 25,9 очка, делает 7,4 подбора, отдаёт 3,4 передачи, а также совершает 1,1 перехвата.

