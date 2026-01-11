Скидки
Игрок НБА установил худший показатель «плюс-минус» в матче в истории лиги

Игрок НБА установил худший показатель «плюс-минус» в матче в истории лиги
Комментарии

21-летний лёгкий форвард клуба «Юта Джаз» американец Коди Уильямс закончил матч с командой «Шарлотт Хорнетс», который завершился со счётом 95:150, с рекордно низким показателем «плюс-минус» в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — -60.

НБА — регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
95 : 150
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Юта Джаз: Сенсабо - 26, Кольер - 17, Уильямс - 15, Клейтон - 13, Хендрикс - 7, Андерсон - 7, Джордж - 4, Филиповски - 4, Лав - 2, Михайлюк, Маркканен, Нуркич
Шарлотт Хорнетс: Манн - 20, Миллер - 18, Болл - 17, Бриджес - 15, Секстон - 15, Грин - 13, Нуппель - 12, Колкбреннер - 12, Диабате - 10, Уильямс - 9, Салон - 5, Джеймс - 4

В ходе встречи Коди набрал 15 очков при 5/9 с игры, а также сделал два подбора. Ранее антирекорд принадлежал Джеремайе Робинсон-Эрлу из «Нью-Орлеан Пеликанс». В 2025 году он завершил матч с «Майами Хит» с показателем -58.

26 июня 2024 года Уильямс был выбран под 10-м номером командой «Юта Джаз» на драфте НБА 2024 года, а 2 июля он подписал контракт с коллективом.

