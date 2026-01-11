Игрок НБА установил худший показатель «плюс-минус» в матче в истории лиги

21-летний лёгкий форвард клуба «Юта Джаз» американец Коди Уильямс закончил матч с командой «Шарлотт Хорнетс», который завершился со счётом 95:150, с рекордно низким показателем «плюс-минус» в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — -60.

В ходе встречи Коди набрал 15 очков при 5/9 с игры, а также сделал два подбора. Ранее антирекорд принадлежал Джеремайе Робинсон-Эрлу из «Нью-Орлеан Пеликанс». В 2025 году он завершил матч с «Майами Хит» с показателем -58.

26 июня 2024 года Уильямс был выбран под 10-м номером командой «Юта Джаз» на драфте НБА 2024 года, а 2 июля он подписал контракт с коллективом.