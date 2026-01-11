Скидки
«Нет ничего лучше, чем жить в Европе». Порзингис — о возможном выступлении в Евролиге

30-летний латвийский баскетболист Кристапс Прзингис, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс», высказался по поводу возможного выступления в Европе.

«На мой взгляд, нет ничего лучше, чем жить в Европе. Выступления в Евролиге? Кто знает… я, конечно, всегда держу это в уме. Я люблю европейский баскетбол, я люблю Евролигу», — приводит слова Порзингиса Basket News.

Кристапс — воспитанник молодёжной команды «Лиепаяс Лаувас». В 2010 году подписал контракт с испанской «Севильей» и через два года дебютировал в чемпионате Испании за основную команду. В 2015-м был выбран на драфте НБА под четвёртым номером.

