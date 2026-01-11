Опубликованы новые детали скандала с мошенничеством в «Клипперс»

Авторитетный журналист Пабло Торре сообщил на своей странице в социальной сети Х новые детали взаимоотношений руководства «Лос-Анджелес Клипперс», в частности владельца команды Стива Балмера и главного тренера Дока Риверса, с компанией Aspiration в целях мошенничества и возможном обходе потолка зарплат в НБА.

Согласно его сведениям, ещё в августе 2018 года — за год до перехода Кавая Леонарда в команду — тогдашний главный тренер клуба Док Риверс не только проводил мастер-класс в офисе Aspiration, но и вложил в эту компанию деньги через свой трастовый фонд. Кроме того, Риверс тогда довольно часто виделся с Балмером.