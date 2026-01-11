Скидки
Главная Баскетбол Новости

Богичевич — о матче с «Зенитом»: претендент на чемпионство в Единой лиге

Богичевич — о матче с «Зенитом»: претендент на чемпионство в Единой лиге
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Миленко Богичевич высказался о матче с «Зенитом».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
1-я четверть
5 : 15
Зенит
Санкт-Петербург
Автодор: Сущик, Пранаускис, Евсеев, Фёдоров, Земский, Коско, Клименко, Вольхин, Яковлев, Хаджибегович
Зенит: Роберсон, Фрейзер, Щербенев, Мартюк, Узинский, Рэндольф, Кривых, Воронцевич, Емченко, Шаманич

«Нам предстоит очередной матч из череды против очень сильных соперников. Безусловно, мы ожидаем тяжёлой игры, ведь в этом сезоне «Зенит» — претендент на чемпионство в Единой лиге. Гости укомплектованы сильными игроками, которые обладают размерами и атлетизмом.

Нам нужно подойти к матчу в как можно лучшей физической форме и быть готовыми к контактному баскетболу. Потому что, с учётом нашей ограниченной ротации, только в жёсткой игре у нас появятся шансы добиться результата. Рассчитываю, что мы найдём силы и энергию, чтобы провести хороший матч», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.

Новости. Баскетбол
Новости. Баскетбол

