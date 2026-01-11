«Локомотив-Кубань» проиграл «Енисею» в Единой лиге в первом матче после смены тренера

В воскресенье, 11 января, на стадионе «Арена-Север» в Красноярске состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Енисей» принимал «Локомотив-Кубань». Красноярские баскетболисты со счётом 86:78 (25:17; 22:20; 16:19; 23:22) обыграли гостей из Краснодара, которые провели первый матч под руководством нового главного тренера — Томислава Томовича.

Лучшим игроком в составе хозяев стал арендованный у «Зенита» центровой Егор Рыжов — 24 очка, девять подборов и две передачи при коэффициенте эффективности «+34».

У краснодарцев отличился американский защитник Джеремайя Мартин — 21 очко, два подбора, четыре передачи и четыре перехвата при коэффициенте эффективности «+27».