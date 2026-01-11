22 очка Брендана Адамса помогли «Парме» обыграть МБА-МАИ

Сегодня, 11 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между клубом МБА-МАИ и командой «Парма». Встреча завершилась со счётом 83:72 (27:25, 22:5, 23:20, 11:22) в пользу пермского коллектива.

Наиболее результативным игроком в составе пермского коллектива стал 25-летний американский разыгрывающий защитник Брендан Адамс. Ему удалось набрать 22 очка, сделать шесть подборов, отдать шесть передач, а также совершить три перехвата.

Самым результативным игроком в составе МБА-МАИ стал 23-летний российский лёгкий форвард Павел Савков. Он набрал 21 очко, сделал четыре подбора, отдал две передачи, а также совершил один перехват и три блок-шота.