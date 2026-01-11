«Белград — прекрасный город, болельщики сумасшедшие». Порзингис — об НБА в Европе

30-летний латвийский баскетболист Кристапс Порзингис, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за команду НБА «Атланта Хоукс», высказался о проекте американской лиги в Европе.

«Слышал, что НБА будет в Европе. Не знаю, как это будет выглядеть, но на горизонте определённо маячат интересные перспективы. И кто знает? Почему нет? На мой взгляд, нет ничего лучше, чем жить в Европе, в таких городах, как Афины, Барселона, Мадрид и так далее. Есть так много прекрасных мест, где можно жить и наслаждаться жизнью вне баскетбола и играть перед одними из лучших болельщиков. «Партизан» в Белграде, «Црвена Звезда» — это прекрасный клуб, болельщики там сумасшедшие. Поживём — увидим», — приводит слова Порзингиса издание Basket News.