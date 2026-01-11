Скидки
«Автодор» — «Зенит», результат матча 11 января 2025, счет 62:75, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Зенит» одержал вторую победу подряд в Единой лиге, обыграв «Автодор»
Комментарии

В воскресенье, 11 января, на стадионе «Кристалл» в Саратове состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Автодор» принимал «Зенит». Саратовские баскетболисты со счётом 62:75 (15:20; 9:23; 16:27; 22:5) уступили гостям из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
62 : 75
Зенит
Санкт-Петербург
Автодор: Земский - 17, Пранаускис - 15, Хаджибегович - 12, Коско - 7, Вольхин - 7, Клименко - 4, Сущик, Евсеев, Фёдоров, Яковлев
Зенит: Рэндольф - 18, Фрейзер - 11, Роберсон - 11, Мартюк - 11, Емченко - 8, Шаманич - 8, Щербенев - 5, Узинский - 3, Кривых, Воронцевич

Лучшим в составе хозяев стал лёгкий форвард из Беларуси Даниил Коско, в его активе семь очков, 12 подборов и один перехват при коэффициенте эффективности «+16».

У действующего вице-чемпиона турнира отличился российский центровой Андрей Мартюк, записавший на свой счёт в матче 11 очков, семь подборов, четыре передачи, один перехват, два блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+20».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
