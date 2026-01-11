«Зенит» одержал вторую победу подряд в Единой лиге, обыграв «Автодор»

В воскресенье, 11 января, на стадионе «Кристалл» в Саратове состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Автодор» принимал «Зенит». Саратовские баскетболисты со счётом 62:75 (15:20; 9:23; 16:27; 22:5) уступили гостям из Санкт-Петербурга.

Лучшим в составе хозяев стал лёгкий форвард из Беларуси Даниил Коско, в его активе семь очков, 12 подборов и один перехват при коэффициенте эффективности «+16».

У действующего вице-чемпиона турнира отличился российский центровой Андрей Мартюк, записавший на свой счёт в матче 11 очков, семь подборов, четыре передачи, один перехват, два блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+20».