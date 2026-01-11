Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Даниил Касаткин заявил о стремлении как можно скорее вернуться в баскетбол

Даниил Касаткин заявил о стремлении как можно скорее вернуться в баскетбол
Комментарии

Российский баскетболист Даниил Касаткин заявил о желании как можно скорее вернуться в спорт после того, как его освободили из французской тюрьмы, а он приехал в Россию.

«Сейчас я пытаюсь вернуть свою жизнь, много хлопот, много забот. Хочу как можно скорее вернуться в баскетбол. Но это приятные заботы, очень радостные, очень счастливые. Даже обычные и регулярные вещи сейчас делают моменты невероятными и счастливыми. Буду использовать эту возможность по максимуму и становиться лучше и лучше», — сказал Касаткин в интервью телеканалу «Россия».

Касаткин был задержан в парижском аэропорту Шарль-де-Голль 21 июня 2025 года по запросу США, где его обвиняли в причастности к деятельности хакерской группировки. С тех пор он находился под стражей. В октябре суд Парижа удовлетворил запрос американских властей об экстрадиции, спортсмену грозило до 25 лет тюрьмы. Однако 8 января власти Франции его освободили.

Материалы по теме
Возвращение Касаткина в Россию — уже лучшее событие для баскетбола в 2026 году
Возвращение Касаткина в Россию — уже лучшее событие для баскетбола в 2026 году
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android