Даниил Касаткин заявил о стремлении как можно скорее вернуться в баскетбол

Российский баскетболист Даниил Касаткин заявил о желании как можно скорее вернуться в спорт после того, как его освободили из французской тюрьмы, а он приехал в Россию.

«Сейчас я пытаюсь вернуть свою жизнь, много хлопот, много забот. Хочу как можно скорее вернуться в баскетбол. Но это приятные заботы, очень радостные, очень счастливые. Даже обычные и регулярные вещи сейчас делают моменты невероятными и счастливыми. Буду использовать эту возможность по максимуму и становиться лучше и лучше», — сказал Касаткин в интервью телеканалу «Россия».

Касаткин был задержан в парижском аэропорту Шарль-де-Голль 21 июня 2025 года по запросу США, где его обвиняли в причастности к деятельности хакерской группировки. С тех пор он находился под стражей. В октябре суд Парижа удовлетворил запрос американских властей об экстрадиции, спортсмену грозило до 25 лет тюрьмы. Однако 8 января власти Франции его освободили.