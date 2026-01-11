Скидки
Баскетбол

Центровой «Зенита» Ноа Вонле получил повреждение ахиллова сухожилия

Комментарии

Американский центровой «Зенита» Ноа Вонле получил повреждение ахиллова сухожилия. Сроки восстановления игрока не определены. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вонле присоединился к «Зениту» осенью 2025 года и успел провести за команду шесть матчей, в которых в среднем набирал 6,3 очка.

Вонле был выбран под девятым номером на драфте НБА 2014 года и за карьеру провёл 373 матча в лиге за «Шарлотт Хорнетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Миннесоту Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». Дважды его команды доходили до полуфинала НБА. В сезонах-2021/2022 и 2023/2024 Вонле выступал за китайский клуб «Шанхай Шаркс».

