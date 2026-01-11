Скидки
Главная Баскетбол Новости

Томович прокомментировал поражение «Локомотива-Кубань» в матче с «Енисеем»

Томович прокомментировал поражение «Локомотива-Кубань» в матче с «Енисеем»
Комментарии

Главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Томислав Томович прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (78:86).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
86 : 78
Локомотив-Кубань
Краснодар
Енисей: Рыжов - 24, Тасич - 20, Сонько - 12, Шлегель - 12, Коулмэн - 7, Ведищев - 5, Артис - 4, Ванин - 2, Перевалов, Скуратов, Середа
Локомотив-Кубань: Мартин - 21, Хантер - 17, Квитковских - 13, Миллер - 7, Джонсон - 6, Попов - 4, Робертсон - 3, Темиров - 3, Мур - 2, Ищенко - 2, Шеянов, Самойленко

«Как я и говорил до матча, всё решилось на подборах. Мы позволили сопернику взять на своём щите 19 подборов, что дало им возможность набирать очки второго шанса. К сожалению, мы сегодня не были готовы к уровню контакта, который нам предложил «Енисей».

К тому же слишком часто в первой половине давали обыгрывать себя один на один. Будем стараться прибавлять в этих компонентах как можно скорее. Понимаю, задачи перед нами стоят самые высокие», — приводит слова Томовича пресс-служба краснодарского клуба.

