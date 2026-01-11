Томович прокомментировал поражение «Локомотива-Кубань» в матче с «Енисеем»

Главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Томислав Томович прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (78:86).

«Как я и говорил до матча, всё решилось на подборах. Мы позволили сопернику взять на своём щите 19 подборов, что дало им возможность набирать очки второго шанса. К сожалению, мы сегодня не были готовы к уровню контакта, который нам предложил «Енисей».

К тому же слишком часто в первой половине давали обыгрывать себя один на один. Будем стараться прибавлять в этих компонентах как можно скорее. Понимаю, задачи перед нами стоят самые высокие», — приводит слова Томовича пресс-служба краснодарского клуба.