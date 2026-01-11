Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Секулич — о матче «Зенита» с «Автодором»: мы играли 30 минут, а затем перестали

Секулич — о матче «Зенита» с «Автодором»: мы играли 30 минут, а затем перестали
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич раскритиковал свою команду за потерю концентрации в гостевом матче Единой лиги ВТБ с «Автодором», несмотря на победу со счётом 75:62.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
62 : 75
Зенит
Санкт-Петербург
Автодор: Земский - 17, Пранаускис - 15, Хаджибегович - 12, Коско - 7, Вольхин - 7, Клименко - 4, Сущик, Евсеев, Фёдоров, Яковлев
Зенит: Рэндольф - 18, Фрейзер - 11, Роберсон - 11, Мартюк - 11, Емченко - 8, Шаманич - 8, Щербенев - 5, Узинский - 3, Кривых, Воронцевич

«Очевидно, приехали сюда, чтобы победить. Мы должны доказывать на площадке, что лучшая команда. Мы играли 30 минут, а затем перестали играть. Потеряли концентрацию и позволили сопернику отыграться, хотя у нас было преимущество более чем в 30 очков.

Не знаю, что-то случилось. Мы просто перестали играть, перестали быть агрессивными в нападении, делали слишком много передач, потеряли концентрацию. Может быть, думали, что игра закончится после трёх четвертей», — приводит слова Секулича пресс-служба «Зенита».

Сейчас читают:
Победа с неприятным послевкусием. Что случилось в концовке матча «Зенита» с «Автодором»?
Победа с неприятным послевкусием. Что случилось в концовке матча «Зенита» с «Автодором»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android