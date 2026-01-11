Секулич — о матче «Зенита» с «Автодором»: мы играли 30 минут, а затем перестали

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич раскритиковал свою команду за потерю концентрации в гостевом матче Единой лиги ВТБ с «Автодором», несмотря на победу со счётом 75:62.

«Очевидно, приехали сюда, чтобы победить. Мы должны доказывать на площадке, что лучшая команда. Мы играли 30 минут, а затем перестали играть. Потеряли концентрацию и позволили сопернику отыграться, хотя у нас было преимущество более чем в 30 очков.

Не знаю, что-то случилось. Мы просто перестали играть, перестали быть агрессивными в нападении, делали слишком много передач, потеряли концентрацию. Может быть, думали, что игра закончится после трёх четвертей», — приводит слова Секулича пресс-служба «Зенита».