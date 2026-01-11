Пол Пирс рассказал о «войне бутылок» с Флойдом Мейвезером в ночном клубе Лас-Вегаса

Член Зала славы баскетбола и чемпион НБА Пол Пирс рассказал историю, как в 2008 году, после победы в финале НБА, он устроил «войну бутылок» в ночном клубе Лас-Вегаса с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

«Не помню, в каком клубе это было, но мы сидели в секции, где заказывали бутылки [с алкоголем]. 10-11 бутылок или что-то около того. Флойд сидел рядом с нами, он заказал это же количество. Стало похоже, что мы вступили в войну бутылок с Флойдом. И заметьте, он даже не пьёт. Я подошёл к нему и спросил: «Чувак, что ты делаешь?» А он ответил: «Я вижу, что вы заказываете бутылки, поэтому тоже их заказываю», — сказал Пирс в подкасте White Noise.

По словам баскетболиста, к концу вечера за ними с Мейвезером наблюдал весь клуб, а когда они уходили, почти все гости покинули заведение, решив, что вечеринка продолжится в номере чемпионов НБА.