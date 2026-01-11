Пашутин прокомментировал победу «Пармы» в матче с МБА-МАИ

Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ.

«Поздравляю своих парней с заслуженной победой, МБА-МАИ — отличная команда с большим количеством звёзд, в первой четверти москвичи набрали 25 очков, отлично атаковали, но мы сделали правильные выводы, во второй пропустили лишь пять. Контролировали подбор, здорово реализовывали свои возможности, сдержали снайперов — разве что не справились с Савковым, который набрал 21 очко. Как считаю, абсолютно заслуженно победили.

Конечно, нельзя так рано расслабляться, в заключительной четверти мы перестали должным образом защищаться, допустили много невынужденных ошибок, стали терять концентрацию и позволили хозяевам сократить отставание, над этим будем работать, уже сказал ребятам, что так рано выключаться нельзя. В остальном провели хороший матч», — приводит слова Пашутина пресс-служба турнира.