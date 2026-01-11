Скидки
Тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил: он рад, что его мама не следит за НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр с юмором прокомментировал факт, что его мать не следит за Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА). По словам специалиста, это избавляет его от необходимости объяснять ей тонкости тренерской работы.

«Когда я ей звоню, иногда спрашивает, как у меня дела… Она не следит за НБА. Мне повезло. Мне не нужно беспокоиться, что мама позвонит и спросит о Жонатане Куминге, схемах замен или стратегии. Мама никогда не спрашивает меня об этом», — заявил Керри на пресс-конференции.

В пятницу появилась информация, что «Голден Стэйт Уорриорз» могут обменять Кумингу, Моузеса Муди и Бадди Хилда на Майкла Портера-младшего из «Бруклин Нетс».

