Василий Карасёв прокомментировал поражение МБА-МАИ в матче с «Пармой»
Главнй тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (72:83).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
72 : 83
Бетсити Парма
Пермский край
МБА-МАИ: Савков - 21, Барашков - 13, Зайцев - 12, Трушкин - 6, Гудумак - 4, Исмаилов - 4, Зубков - 4, Личутин - 4, Балашов - 2, Платунов - 2, Воронов, Певнев
Бетсити Парма: Адамс - 22, Картер - 20, Шашков - 14, Сандерс - 11, Фирсов - 6, Свинин - 5, Адамс - 5, Ильницкий, Стафеев, Якушин, Егоров, Захаров
«Абсолютно заслуженная победа «Бетсити Пармы». В этом сезоне пермяки показывают очень зрелый баскетбол и вполне могут побороться за медали. Мы не выдержали давления и агрессии, не хватило скорости, не хватило людей, чтобы противостоять этой игре.
В первой и второй четвертях пропустили много быстрых переходов. Когда ты забиваешь за четверть пять очков, на что-то рассчитывать очень сложно», — приводит слова Василия Карасёва пресс-служба турнира.
