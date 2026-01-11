Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Василий Карасёв прокомментировал поражение МБА-МАИ в матче с «Пармой»

Василий Карасёв прокомментировал поражение МБА-МАИ в матче с «Пармой»
Комментарии

Главнй тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (72:83).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
11 января 2026, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
72 : 83
Бетсити Парма
Пермский край
МБА-МАИ: Савков - 21, Барашков - 13, Зайцев - 12, Трушкин - 6, Гудумак - 4, Исмаилов - 4, Зубков - 4, Личутин - 4, Балашов - 2, Платунов - 2, Воронов, Певнев
Бетсити Парма: Адамс - 22, Картер - 20, Шашков - 14, Сандерс - 11, Фирсов - 6, Свинин - 5, Адамс - 5, Ильницкий, Стафеев, Якушин, Егоров, Захаров

«Абсолютно заслуженная победа «Бетсити Пармы». В этом сезоне пермяки показывают очень зрелый баскетбол и вполне могут побороться за медали. Мы не выдержали давления и агрессии, не хватило скорости, не хватило людей, чтобы противостоять этой игре.

В первой и второй четвертях пропустили много быстрых переходов. Когда ты забиваешь за четверть пять очков, на что-то рассчитывать очень сложно», — приводит слова Василия Карасёва пресс-служба турнира.

Материалы по теме
«Парма» — действительно сила. Клуб превратился в грозу для грандов Единой лиги
«Парма» — действительно сила. Клуб превратился в грозу для грандов Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android