Василий Карасёв прокомментировал поражение МБА-МАИ в матче с «Пармой»

Главнй тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой» (72:83).

«Абсолютно заслуженная победа «Бетсити Пармы». В этом сезоне пермяки показывают очень зрелый баскетбол и вполне могут побороться за медали. Мы не выдержали давления и агрессии, не хватило скорости, не хватило людей, чтобы противостоять этой игре.

В первой и второй четвертях пропустили много быстрых переходов. Когда ты забиваешь за четверть пять очков, на что-то рассчитывать очень сложно», — приводит слова Василия Карасёва пресс-служба турнира.