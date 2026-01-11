Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кендрик Перкинс заявил, что Ламело Болл находится в конфликте с главным тренером «Шарлотт»

Кендрик Перкинс заявил, что Ламело Болл находится в конфликте с главным тренером «Шарлотт»
Комментарии

Чемпион НБА, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс заявил, что у звезды «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла серьёзный конфликт с главным тренером команды Чарльзом Ли. По словам Перкинса, ситуация в клубе накалилась до предела, руководству вскоре придётся делать выбор.

«Мои источники говорят мне, что Ламело после [недавней] игры кричал в коридоре, и я цитирую: «***** этого *****». Они не на одной волне. Точка. Кто-то должен уйти: либо тренер, либо Ламело», — приводит слова Кендрика Перкинса издание Yardbarker.

Перкинс напрямую заявил, что «Хорнетс» придётся принять решение — обменять Ламело или уволить тренера. Он подчеркнул, что энергия в команде плохая, а тренер, по его ощущениям, не считает Болла своим игроком.

Сейчас читают:
В НБА обменяли суперзвезду! LIVE
Live
В НБА обменяли суперзвезду! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android