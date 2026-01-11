Кендрик Перкинс заявил, что Ламело Болл находится в конфликте с главным тренером «Шарлотт»

Чемпион НБА, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс заявил, что у звезды «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла серьёзный конфликт с главным тренером команды Чарльзом Ли. По словам Перкинса, ситуация в клубе накалилась до предела, руководству вскоре придётся делать выбор.

«Мои источники говорят мне, что Ламело после [недавней] игры кричал в коридоре, и я цитирую: «***** этого *****». Они не на одной волне. Точка. Кто-то должен уйти: либо тренер, либо Ламело», — приводит слова Кендрика Перкинса издание Yardbarker.

Перкинс напрямую заявил, что «Хорнетс» придётся принять решение — обменять Ламело или уволить тренера. Он подчеркнул, что энергия в команде плохая, а тренер, по его ощущениям, не считает Болла своим игроком.