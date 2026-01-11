«Мне надоело это дерьмо». Джейлен Браун — о судействе в матче с «Сан-Антонио»

Чемпион НБА, выступающий на позиции лёгкого форварда клуба «Бостон Селтикс», американец Джейлен Браун резко высказался о работе судей после домашнего поражения от «Сан-Антонио Спёрс» (95:100). Браун, набравший 27 очков и отдавший восемь передач, за всю игру ни разу не пробил штрафные, а вся команда выполнила лишь четыре таких броска против 20 у гостей.

После матча Браун заявил журналистам, что подобная ситуация повторяется в играх с сильными соперниками, и назвал непоследовательность судейства безумной. Своё возмущение он перенёс и в социальные сети.

«Штрафуйте меня, мне надоело это дерьмо», — написал Браун в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ожидается, что лига выпишет Брауну штраф за публичную критику официальных лиц.