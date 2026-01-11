Сотрудники YES Network оценили умение Егора Дёмина проявлять себя в решающие моменты

Спортивные журналистка YES Network Сара Кусток и комментатор Райан Руокко в новом выпуске подкаста Nets Pod подвели итоги первой четверти сезона для «Бруклин Нетс». Отдельно выделили российского новичка Егора Дёмина за его уверенность и результативность в ключевые моменты матчей.

Райан. Наблюдая за ростом Егора, или за тем, как он реагирует на вызовы от Жорди [Фернандеса], особенно в середине и конце декабря, как он возвращается в игру, думаю, что ещё одна интересная черта Егора — это его умение проявлять себя в ключевые моменты.

Сара. Когда речь идёт о решающих ситуациях, он всегда хочет быть в центре внимания, и он неоднократно показывает себя с лучшей стороны. Это может быть как великолепная игра, так и сложный день с точки зрения бросков, — сказали они в подкасте.

Коллеги также отметили особую ритмичную энергию, которую Дёмин привносит в игру, его желание быть в гуще событий, что отличает Егора от многих других игроков.