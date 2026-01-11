Дёмин вышел на третье место в истории «Бруклина» по важному показателю

Защитник и новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин стал третьим среди новичков за всю историю клуба, кому удалось провести в дебютном сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации 19 матчей с несколькими трёхочковыми. Выше в клубной истории лишь Керри Киттлз и Боян Богданович. Дёмин сравнялся по этому показателю с Китом Ван Хорном.

Дёмин провёл на площадке в общей сложности 26 минут, набрав суммарно 19 очков (6 из 13 с игры, где 5 из 10 — трёхочковые, 2 из 2 — штрафные), три подбора, столько же передач и перехватов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-7».

19-летний баскетболист стал первым новичком в истории клуба, которому удалось сделать как минимум пять трёхочковых в двух матчах подряд, и всего 28-м игроком-новичком в истории НБА с подобным достижением.